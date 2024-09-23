Губернатор Игорь Кобзев подвел итоги визита в Качугский район

Визит губернатора Иркутской области в Качугский район завершился встречей с жителями, на которой были подведены итоги работы. Как сообщил Игорь Кобзев в своем тг-канале, обсуждение началось с традиционной минуты молчания в память о погибших бойцах СВО. Главными вопросами стали нехватка медицинских объектов и врачей, капремонт и возведение школ, отсутствие спортивных стадионов, состояние дорог и переселений из ветрового жилья.
— Пятый раз посещал эту территорию, и для меня особенно важно было увидеть, какие изменения произошли в районе и Качуге за последнее время. Так, за последние 5 лет в Качугском районе была отремонтирована Бирюльская участковая больница, построена амбулатория в селе Анга, в также патологоанатомическое отделение в Качуге. Идет строительство поликлиники в Качуге и монтаж ФАПа в селе Никилей, — поделился Игорь Кобзев.
Что касается школ, то с 2021 года в селе Манзурка провели капремонт школы, детсадов в Качуге и Полосково. С прошлого года по программе «Транспортный каркас» было выделено 40 миллионов рублей. На ремонт 29 км дорог за четыре года — более 506 миллионов рублей.
Также в Качуге были благоустроены общественные территории. Сейчас поселок рассматривают для внесения в программу «Комплексное развитие сельских территорий», это должно помочь в его в развитии.