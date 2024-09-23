Губернатор Игорь Кобзев подвел итоги визита в Качугский район

— Пятый раз посещал эту территорию, и для меня особенно важно было увидеть, какие изменения произошли в районе и Качуге за последнее время. Так, за последние 5 лет в Качугском районе была отремонтирована Бирюльская участковая больница, построена амбулатория в селе Анга, в также патологоанатомическое отделение в Качуге. Идет строительство поликлиники в Качуге и монтаж ФАПа в селе Никилей, — поделился Игорь Кобзев.