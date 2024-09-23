В Красноярск идут похолодание и дожди со снегом

В последнюю неделю сентября в Красноярске резко изменится погода: похолодает и прольются дожди, а временами будет пробрасывать снег.
В понедельник будет еще сухо и очень тепло: синоптики обещают +20, +22 °C и ясное небо. Но будет дуть порывистый юго-западный ветер до 13−18 м/с.
В ночь на вторник ожидается около +7 °C, а днем — от +11 до +13 °C. Сильный ветер сохранится, к нему добавится слабый дождь.
В среду будет от +4 до +8 °C соответственно, ветер станет умеренным, небо затянет облаками и пройдет небольшой дождь.
С четверга по субботу синоптики обещают по ночам понижение температуры до 0, −2 °C и небольшой снег с дождем, днем — не выше +6 °C и также кратковременные осадки. В воскресенье они должны прекратиться.
Судя по предварительному прогнозу метеорологов, в начале октября в Красноярске вновь ожидается потепление, но уже не до аномальных температур.