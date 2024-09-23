374 суток в космосе: участники годовой экспедиции возвращаются с МКС на Землю

Олег Кононенко завершает пятый космический полет, Николай Чуб — первый. К моменту посадки они пробудут в космосе 374 сутки, что станет самым длительным полётом по программе МКС. Дольше них на станции «Мир» летали только Валерий Поляков и Сергей Авдеев, которые провели на орбите, соответственно, 438 суток в 1994—1995 годах и 380 суток в 1998—1999 годах.