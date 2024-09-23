374 суток в космосе: участники годовой экспедиции возвращаются с МКС на Землю

Сегодня российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, проведшие год на околоземной орбите, а также американский астронавт Трейси Дайсон возвращаются на корабле «Союз МС-25» с Международной космической станции на Землю.
Как это будет, рассказали в «Роскосмосе».
С 08:15 до 08:35 по московскому времени — закрытие переходных люков между кораблем и узловым модулем «Причал» российского сегмента МКС.
В бытовом отсеке «Союза МС-25» Олег Кононенко, Николай Чуб и Трейси Дайсон проконтролируют герметичность переходных люков и наденут аварийно-спасательные скафандры «Сокол-КВ2». Затем они перейдут в спускаемый аппарат корабля, закроют люк в бытовой отсек. Здесь также проверят герметичность люка и скафандров.
Расстыковка планируется в 11:37 мск.
Включение двигателя «Союза МС-25» на торможение для сведения с орбиты ожидается в 14:06 мск, его разделение на отсеки — в 14:34 мск, вход спускаемого аппарата в плотные слои атмосферы — в 14:37 мск и ввод основного парашюта — в 14:45 мск. Приземление спускаемого аппарата намечается в 15:00 мск в 147 км юго-восточнее казахстанского города Жезказган.
Олег Кононенко завершает пятый космический полет, Николай Чуб — первый. К моменту посадки они пробудут в космосе 374 сутки, что станет самым длительным полётом по программе МКС. Дольше них на станции «Мир» летали только Валерий Поляков и Сергей Авдеев, которые провели на орбите, соответственно, 438 суток в 1994—1995 годах и 380 суток в 1998—1999 годах.
Кроме того, Олег Кононенко суммарно пробудет в космосе 1111 суток: такого звездного багажа нет ни у кого из землян!
Для Трейси Дайсон, которая заканчивает полет длительностью 184 суток, он станет третьим в карьере (наберет в сумме 373).
За время годового полета россиян МКС преодолела расстояние в 255 379 043 км и совершила 5 984 витка вокруг Земли.
Олег Кононенко и Николай Чуб провели научно-прикладные эксперименты, приняли экспедицию посещения и четыре грузовых корабля «Прогресс МС» и выполнили два выхода в открытый космос.
Российских космонавтов и американского астронавта на МКС провожает большая международная команда. Нести трудовую вахту в невесомости продолжит экипаж 72-й длительной экспедиции — космонавты Роскосмоса Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Гребёнкин, астронавты NASA Дональд Петтит, Мэттью Доминик, Майкл Барратт, Джанетт Эппс, Барри Уилмор и Сунита Уилльямс.