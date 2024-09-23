Во Владивостоке родители продегустировали школьное питание

Родителям показали ежедневное меню школьной столовой. Они оценили приготовленную еду и заполнили оценочные листы. Их результаты передадут оператору питания для учёта пожеланий. Во время дегустации взрослые также поговорили со специалистами оператора питания: руководством, врачом и технологом. Мамы и папы школьников остались довольны качеством питания своих детей. По их словам, все блюда вполне вкусные.