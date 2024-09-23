Во Владивостоке родители продегустировали школьное питание

Во Владивостоке родители учеников школы № 82 продегустировали школьное питание. Они лично оценили организацию детских завтраков и обедов и поделились своим мнением в специальных бланках, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.
Родители учеников познакомились с кейтеринговой компанией и продегустировали блюда из ежедневного рациона школьников. По словам директора образовательного учреждения Ольги Николаевой, подобные мероприятия исключают домыслы и слухи у родителей по поводу невкусного школьного питания.
Родителям показали ежедневное меню школьной столовой. Они оценили приготовленную еду и заполнили оценочные листы. Их результаты передадут оператору питания для учёта пожеланий. Во время дегустации взрослые также поговорили со специалистами оператора питания: руководством, врачом и технологом. Мамы и папы школьников остались довольны качеством питания своих детей. По их словам, все блюда вполне вкусные.
Проверки будут проводиться на регулярной основе и в других школах города. Родителям, желающим лично оценить качество питания своих детей, достаточно обратиться к директору учреждения.
Напомним, в текущем учебном году на организацию школьного питания во Владивостоке было выделено 440 млн рублей. Об этом рассказал первый заместитель главы администрации Владивостока Сергей Дмитриенко.
А вот в Дальнегорском округе организацию питания учащихся проверила прокуратура. В результате грубые нарушения выявлены в 11 пищеблоках.