Более тысячи метров трубопровода в Иркутске проверили с помощью робота

«Робот подъезжает к объекту контроля, затем на трубу подается электрический ток. Создается магнитное поле, устройство его анализирует и передает информацию оператору на компьютер. Когда на участке повреждений нет, напряжение равно нулю. В том случае, если оно возрастает, то это является признаком обнаружения дефектов», — рассказал инженер внутритрубной диагностики ООО «Газпроект-ДКР» Сергей Чалый.