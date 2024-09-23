Более тысячи метров трубопровода в Иркутске проверили с помощью робота

Исследование сетей организовали перед началом отопительного сезона. Устройство помогает специалистам получить достоверную информацию о состоянии инженерно-технических сооружений.
«В этом году таким способом проверили 1010 метров трубопровода. Робот позволяет выявить посторонние предметы, расположение дефектов на кольцевых сводных соединениях, микротрещины и коррозионные отложения с внутренней и внешней сторон. Затем специалисты оперативно принимают меры по их устранению, чтобы в отопительный период мы могли эксплуатировать сети безаварийно и безопасно», — прокомментировал ведущий инженер службы диагностики и контроля металлов Ново-Иркутской ТЭЦ Иван Марчук.
Прибор разработан в корпоративном акселераторе компании Эн+ «Лаборатория энергетики». Благодаря данному инновационному решению повышается качество обследования, исключается риск травмирования персонала и сокращается время диагностики, сообщает пресс-служба администрации Иркутска. Проверку проводит подрядная организация ООО «Газпроект-ДКР».
«Робот подъезжает к объекту контроля, затем на трубу подается электрический ток. Создается магнитное поле, устройство его анализирует и передает информацию оператору на компьютер. Когда на участке повреждений нет, напряжение равно нулю. В том случае, если оно возрастает, то это является признаком обнаружения дефектов», — рассказал инженер внутритрубной диагностики ООО «Газпроект-ДКР» Сергей Чалый.
В этом году диагностику с использованием роботизированной системы провели на трех участках: в Ленинском округе — в 18-м Советском переулке от Розы Люксембург до Баумана, в Правобережном округе — на улице Горького от Пролетарской до Сухэ-Батора, под Глазковским мостом.
Напомним, отопительный сезон в Иркутске стартовал 18 сентября. В первую очередь к теплоснабжению подключают социальные объекты.