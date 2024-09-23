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На бульваре Гагарина в Иркутске начали ремонт тротуара

В областном центре на бульваре Гагарина приступили к ремонту тротуара вдоль Ангары.

Источник: РИА "Новости"

Всего предстоит заменить 273 метра покрытия, сообщает пресс-служба городской администрации.

Подрядной организацией под контролем МКУ «Городская среда» будет выполнен демонтаж старого дорожного полотна, уложен новый асфальт, заменены бордюры. Ремонт планируют завершить в конце октября.

«Бульвар Гагарина — одно из самых любимых мест отдыха у иркутян. Поэтому важно, чтобы там было приятно проводить время. Постепенно будем приводить это общественное пространство в порядок. Сейчас ведутся работы по устройству газона методом гидропосева. Кроме того, уже высажены кустарники, деревья и многолетние растения. В будущем обустроим три площадки с покрытием из плитки и установим на них топиарные композиции», — рассказала директор МКУ «Городская среда» Марина Прокопьева.