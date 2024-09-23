В Иркутской области установили границы населенных пунктов

Напомним, в рамках реализации государственной программы «Национальная система пространственных данных» (НСПД) с 2021 года Правительство Иркутской области во взаимодействии с органами местного самоуправления вело планомерную работу по установлению границ населенных пунктов и внесению этих сведений в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). В сентябре эта работа была завершена — в ЕГРН внесены сведения о границах 1 512 городов, деревень и поселков региона.
«Достижение такого результата стало возможным благодаря слаженной работе органов местного самоуправления, службы архитектуры Иркутской области, управления Росреестра по Иркутской области, филиала ППК “Роскадастр” по Иркутской области и проектных организаций», — отметил первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области Руслан Ситников, руководящий этими работами.
В числе плана мероприятий реализации НСПД — работы по описанию границ территориальных зон, мероприятия по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, наполнение ЕГРН недостающими характеристиками, сведениями об объектах культурного наследия, об округах санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей, курортов и природных лечебных ресурсов регионального значения, сообщает пресс-служба облправительства.
«Наличие этих данных в ЕГРН способствует сокращению числа земельных споров между правообладателями, вовлечению в оборот земель, а также позволяет эффективно управлять территориями и земельными ресурсами регионов», — добавила заместитель руководителя Управления Росреестра по Иркутской области Лариса Варфоломеева.