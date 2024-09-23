В Иркутской области установили границы населенных пунктов

Напомним, в рамках реализации государственной программы «Национальная система пространственных данных» (НСПД) с 2021 года Правительство Иркутской области во взаимодействии с органами местного самоуправления вело планомерную работу по установлению границ населенных пунктов и внесению этих сведений в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). В сентябре эта работа была завершена — в ЕГРН внесены сведения о границах 1 512 городов, деревень и поселков региона.