В Омской области передали штормовое предупреждение

Синоптики сообщили о сильном ветре в Омской области, который может достигать порывов до 25 метров в секунду. Согласно шкале Бофорта, такие порывы характеризуются как шторм. Это значит, что под воздействием такого ветра могут сгибаться крупные деревья, а также сломаться ветви. Сильный ветер способен повреждать крыши: может сорвать черепицу и шифер. В связи с этим, Главное управление МЧС по Омской области призывает жителей соблюдать меры предосторожности. В частности, рекомендуется избегать нахождения рядом с деревьями, рекламными щитами и линиями электропередач во время сильного ветра, чтобы избежать несчастных случаев.