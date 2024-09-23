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В Иркутской области установили границы более 1,5 тысячи городов и деревень

Сведения о границах внесли в ЕГРН.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутской области установили границы более 1,5 тысячи городов, деревень и поселков. Данные о них внесли в ЕГРН. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, установление границ помогает уменьшить споры о земельных участках среди правообладателей.

— Достижение такого результата стало возможным благодаря слаженной работе органов местного самоуправления, службы архитектуры Иркутской области, управления Росреестра по Иркутской области, филиала ППК «Роскадастр» по Иркутской области и проектных организаций, — отметил первый зампред правительства Иркутской области Руслан Ситников.

Также еще предстоят работы по описанию границ, поиск владельцев земельных участков и наполнение ЕГРН недостающей информацией, сведения о зданиях, которые относятся к объектам культурного наследия.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что губернатор Иркутской области подвел итоги визита в Качугский район. На встрече с жителями он обсудил волнующие вопросы, один из них касался нехватки медперсонала и объектов здравоохранения.