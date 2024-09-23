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В Красноярском крае все больше детей страдают ожирением

В Красноярском крае за 2023 год диагноз «ожирение» получили почти шесть тысяч детей.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты Роспотребнадзора по Красноярскому краю рассказали о заболеваемости «ожирением» среди детей и подростков за 2023 год. Выяснилось, что от этого диагноза страдают 5,9 тысяч юных пациентов.

Уровень заболеваемости среди подростков превысил средний краевой показатель в 13 территориях: в Дивногорске, Лесосибирске, Назарове, Сосновоборске и Шарыпове. Также ожирение часто фиксировали у юношей и девушек из Большеулуйского, Енисейского, Идринского, Ирбейского, Северо-Енисейского, Ужурского, Уярского и Шушенского районов.

Помимо этого, высокий уровень лишнего веса фиксируется у детей из Бородина, Красноярска, Сосновоборска и Шарыпова.

— С каждым годом проблема лишнего веса становится актуальнее, и ожирение наносит большой вред здоровью, — добавили в пресс-службе ведомства.

Причин у этого заболевания много, в перечне основных — это неправильная культура питания, низкая физическая активность, генетическая предрасположенность.

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