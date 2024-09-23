В Красноярском крае все больше детей страдают ожирением

Специалисты Роспотребнадзора по Красноярскому краю рассказали о заболеваемости «ожирением» среди детей и подростков за 2023 год. Выяснилось, что от этого диагноза страдают 5,9 тысяч юных пациентов.
Уровень заболеваемости среди подростков превысил средний краевой показатель в 13 территориях: в Дивногорске, Лесосибирске, Назарове, Сосновоборске и Шарыпове. Также ожирение часто фиксировали у юношей и девушек из Большеулуйского, Енисейского, Идринского, Ирбейского, Северо-Енисейского, Ужурского, Уярского и Шушенского районов.
Помимо этого, высокий уровень лишнего веса фиксируется у детей из Бородина, Красноярска, Сосновоборска и Шарыпова.
— С каждым годом проблема лишнего веса становится актуальнее, и ожирение наносит большой вред здоровью, — добавили в пресс-службе ведомства.
Причин у этого заболевания много, в перечне основных — это неправильная культура питания, низкая физическая активность, генетическая предрасположенность.