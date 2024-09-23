Олбани
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России начнут записывать депортацию мигрантов на видео

В России у судебных приставов появится возможность записывать на видео весь процесс депортации мигрантов из России. Об этом со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП) сообщает «Парламентская газета».

Источник: Прокуратура Новосибирской области

«ФССП будет снимать на видеокамеру всю свою работу — от конвоирования уклонистов в суд до выдворения иностранцев за пределы России. О проведении съемки должны предупредить, а сами материалы будут храниться в архиве — практически вечно», — указано в материале.

Отмечается, что процесс будут записывать с помощью различного записывающего оборудования, включая IP-камеры, видеорегистраторы, фотоаппараты и прочие устройства. В ФССП подчеркнули, что видеозапись позволит документировать обстоятельства совершения мигрантами правонарушений.

Ранее в Татарстане в ходе рейда сотрудниками центра по противодействию экстремизму и Управления по вопросам миграции МВД на стройке ЖК и в пекарне были задержаны 16 нелегальных мигрантов. По предоставленной информации, силовиками задержаны мигранты в возрасте от 18 до 52 лет, которые нарушили режим пребывания на территории России.