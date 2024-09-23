В России начнут записывать депортацию мигрантов на видео

Ранее в Татарстане в ходе рейда сотрудниками центра по противодействию экстремизму и Управления по вопросам миграции МВД на стройке ЖК и в пекарне были задержаны 16 нелегальных мигрантов. По предоставленной информации, силовиками задержаны мигранты в возрасте от 18 до 52 лет, которые нарушили режим пребывания на территории России.