В России начнут записывать депортацию мигрантов на видео

«ФССП будет снимать на видеокамеру всю свою работу — от конвоирования уклонистов в суд до выдворения иностранцев за пределы России. О проведении съемки должны предупредить, а сами материалы будут храниться в архиве — практически вечно», — указано в материале.
Отмечается, что процесс будут записывать с помощью различного записывающего оборудования, включая IP-камеры, видеорегистраторы, фотоаппараты и прочие устройства. В ФССП подчеркнули, что видеозапись позволит документировать обстоятельства совершения мигрантами правонарушений.
Ранее в Татарстане в ходе рейда сотрудниками центра по противодействию экстремизму и Управления по вопросам миграции МВД на стройке ЖК и в пекарне были задержаны 16 нелегальных мигрантов. По предоставленной информации, силовиками задержаны мигранты в возрасте от 18 до 52 лет, которые нарушили режим пребывания на территории России.