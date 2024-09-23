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Приметы на день Петра и Павла Рябинников: что нельзя делать 23 сентября 2024 года

В понедельник, 23 сентября, вспоминают епископов Петра и Павла.

В понедельник, 23 сентября, вспоминают епископов Петра и Павла. Народный праздник называется Павел и Петр Рябинники.

Что можно делать 23 сентября:

  • делать капитальную уборку;
  • повесить над дверью веточку рябины. Считалось, что это при несет в дом радость и благополучие;

Что нельзя делать 23 сентября:

  • при сборе рябины нельзя обрывать все дерево (нужно оставить чуть-чуть на ветках);
  • жадничать;
  • держать дом в беспорядке;

Народные приметы:

  • в лесу много рябины — к дождливой осени;
  • начать новое дело — к благополучному исходу.