Приметы на день Петра и Павла Рябинников: что нельзя делать 23 сентября 2024 года

В понедельник, 23 сентября, вспоминают епископов Петра и Павла. Народный праздник называется Павел и Петр Рябинники.
Что можно делать 23 сентября:
- делать капитальную уборку;
- повесить над дверью веточку рябины. Считалось, что это при несет в дом радость и благополучие;
Что нельзя делать 23 сентября:
- при сборе рябины нельзя обрывать все дерево (нужно оставить чуть-чуть на ветках);
- жадничать;
- держать дом в беспорядке;
Народные приметы:
- в лесу много рябины — к дождливой осени;
- начать новое дело — к благополучному исходу.