Игорь Кобзев проверил ход строительства поликлиники в Качуге

Напомним, по проекту новая поликлиника в Качуге будет пятиэтажной. В здании предусмотрены отдельные входы в отделения для взрослых и детей, а также в блок специализированного приема. Медучреждение будет рассчитано на прием 50 детей и 150 взрослых в одну смену, расчетное количество сотрудников — 85 человек.