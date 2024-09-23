Игорь Кобзев проверил ход строительства поликлиники в Качуге

Ход строительства поликлиники на 200 посещений смену проверил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в рамках рабочей поездки в Качугский район.
Здание возводят по проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение» и в рамках региональной программы «Развитие здравоохранения».
Главный врач Качугской районной больницы Александр Федосеев доложил губернатору, что поликлинику планируют открыть в марте 2025 года. Сейчас идет закупка оборудования.
«Закупили медицинское оборудование на 101 млн рублей. Это рентгеноборудование: маммограф, флюорограф, цифровой рентген на два рабочих места, эндоскопическое оборудование. Большую часть уже поставили, сейчас осуществляется закупка оборудования стоимостью менее 100 тысяч рублей», — сообщил Александр Федосеев.
По информации пресс-службы Правительства региона, строительство нового здания поликлиники в Качуге началось в июле 2022 года. Сейчас на объекте задействовано 102 человека. Ведутся работы по устройству наружных сетей канализации, монтажу воздуховода и вентиляционных установок, системы кондиционирования, облицовка стен, полов и фасада.
«Качественное и своевременное медицинское обслуживание — обязательное условие для счастливой жизни граждан. Новое медучреждение станет настоящим подарком для жителей Качуга и Качугского района», — подчеркнул Игорь Кобзев.
Напомним, по проекту новая поликлиника в Качуге будет пятиэтажной. В здании предусмотрены отдельные входы в отделения для взрослых и детей, а также в блок специализированного приема. Медучреждение будет рассчитано на прием 50 детей и 150 взрослых в одну смену, расчетное количество сотрудников — 85 человек.
Новая поликлиника получит отделение медицинской диагностики и кабинеты эндоскопии, помещения для приема специализированных врачей и прививочный кабинет. Также в рамках проекта поликлиники предусмотрено строительство клинико-диагностической и микробиологической лабораторий.