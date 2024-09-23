В Иркутской области хотят увеличить пособие по уходу за детьми до 1,5 лет

В Иркутской области планируют увеличить размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет. Об этом сообщает ИА «Альтаир» со ссылкой на Уполномоченную по правам ребенка в Иркутской области Татьяну Афанасьеву.
Повышение будет проводиться в два этапа. С 2025 года его повысят до 50% от среднего заработка, а с 2026 — до 60%.
На данный момент размер пособия составляет 40% от среднего заработка. Верхний предел пособия 49 100 рублей.
Ранее сообщалось о том, что в Иркутской области расширили категории участников СВО, получающих льготы.