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В Иркутской области хотят увеличить пособие по уходу за детьми до 1,5 лет

Увеличение планируют провести в два этапа.

Источник: Freepik

В Иркутской области планируют увеличить размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет. Об этом сообщает ИА «Альтаир» со ссылкой на Уполномоченную по правам ребенка в Иркутской области Татьяну Афанасьеву.

Повышение будет проводиться в два этапа. С 2025 года его повысят до 50% от среднего заработка, а с 2026 — до 60%.

На данный момент размер пособия составляет 40% от среднего заработка. Верхний предел пособия 49 100 рублей.

Ранее сообщалось о том, что в Иркутской области расширили категории участников СВО, получающих льготы.