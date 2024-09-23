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Самолеты из Москвы и Новосибирска не смогли приземлиться в Братске из-за тумана

Воздушные судна ушли на запасной аэродром в Иркутске.

Источник: Комсомольская правда

Сразу два самолета не смогли приземлиться в северной столице Иркутской области из-за тумана. Как сообщили в пресс-службе аэропорта Братска, должны были сесть утром 23 сентября, но погодные условия решили иначе.

— Из Москвы ушел на запасной аэродром в Иркутск. Самолёт из Новосибирска пока в зоне ожидания, — поделились в ведомстве.

Правда, самолет из Новосибирска так и не смог дождаться, когда туман рассеется. Позже стало известно, что воздушное судно тоже направили на запасной аэродром в Иркутск.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области за минувшую неделю произошло 38 аварий, в которых погибли четыре человека.