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К концу недели Приморье накроет циклон

Дождливая погода продлится сутки.

Погода в Олбани: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: PrimaMedia.ru

В первые два дня начавшейся рабочей недели погода в Приморском крае будет благоприятной благодаря гребню тихоокеанского антициклона, осадков не ожидается. Минимальная температура составит +2…+9 °С, а в горных районах — около 0. Максимальная температура будет варьироваться от +17 до +24 °С, сообщает ИА PrimaMedia. Более подробный прогноз озвучили в пресс-службе Примгидромета.

В среду, 25 сентября, к Приморью с востока подойдёт циклон, который принесет облачность, и к вечеру в некоторых местах начнутся дожди. Ночная температура повысится на 2−5 градусов по сравнению с предыдущими днями, а максимальные значения останутся в пределах прежнего диапазона.

В четверг регион окажется под воздействием циклона и его фронтов, что приведёт к дождям в большинстве районов. Минимальная температура составит +8…+15 °С, а максимальная — от +15 до +23 °С.

В пятницу, 27 сентября, дождливая погода прекратится, однако температурный фон снизится на 1−3 градуса.

Из-за продолжительного отсутствия значительных осадков уровень пожароопасности в Приморском крае значительно возрос, наблюдаются 2 и 3 классы пожароопасности по метеоусловиям. Ожидающиеся на этой неделе дожди не окажут серьезного влияния на ситуацию с пожарной безопасностью.

На этой неделе во Владивостоке в основном будет без дождей, небольшие осадки возможны только в четверг. Температурный режим останется стабильным: ночью ожидается +12…+16 °С, а днём +17…+21 °С.