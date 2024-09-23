К концу недели Приморье накроет циклон

В первые два дня начавшейся рабочей недели погода в Приморском крае будет благоприятной благодаря гребню тихоокеанского антициклона, осадков не ожидается. Минимальная температура составит +2…+9 °С, а в горных районах — около 0. Максимальная температура будет варьироваться от +17 до +24 °С, сообщает ИА PrimaMedia. Более подробный прогноз озвучили в пресс-службе Примгидромета.