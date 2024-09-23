В Омске на юбилее омского завода выступил Олег Газманов

Газманов также был рад показать торт, который ему принесли в гостиницу, украсив его съедобной страницей с нотами песни «Офицеры». Радиозавод им. Попова обеспечивает надежной и качественной связью российские Вооруженные силы, государственные организации и крупный бизнес. Многие жители городов используют бытовые приборы учёта газа, произведенные на этом заводе.