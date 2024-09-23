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В Омске на юбилее омского завода выступил Олег Газманов

Артист рассказал об этом в своих соцсетях.

Источник: Комсомольская правда

На прошлой неделе в Омске состоялись торжественные мероприятия, посвященные 70-летнему юбилею научно-производственного объединения «Радиозавод им. А. С. Попова».

Губернатор Виталий Хоценко и мэр Сергей Шелест поздравили коллектив с этим важным событием. Особым гостем праздника стал народный артист России Олег Газманов, который поделился новостями с подписчиками в своих социальных сетях.

«Привет, дорогие друзья, я в Омске, здесь солнечные дни. Хотя я всё еще болею, уже могу спеть для юбилея радиозавода имени Попова», — поделился артист.

Газманов также был рад показать торт, который ему принесли в гостиницу, украсив его съедобной страницей с нотами песни «Офицеры». Радиозавод им. Попова обеспечивает надежной и качественной связью российские Вооруженные силы, государственные организации и крупный бизнес. Многие жители городов используют бытовые приборы учёта газа, произведенные на этом заводе.