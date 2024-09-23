В Красноярском крае после отравления всей семьи за ужином умер четвертый ребенок

В красноярском селе многодетная семья отравилась, поужинав пельменями и курицей из местного магазина. В ночь на 23 сентября в больнице умер четвертый ребенок. Из всей семьи остались только отец и мать, которая на девятом месяце беременности. Они в реанимации в тяжелом состоянии. Следственный комитет назвал причиной трагедии «токсическое воздействие неизвестного вещества». Под подозрением продукты из местного магазина, однако среди версий случившегося также роковая случайность: во время готовки семья могла перепутать приправу с отравой для мух.