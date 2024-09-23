В Красноярском крае после отравления всей семьи за ужином умер четвертый ребенок

В красноярском селе многодетная семья отравилась, поужинав пельменями и курицей из местного магазина. В ночь на 23 сентября в больнице умер четвертый ребенок. Из всей семьи остались только отец и мать, которая на девятом месяце беременности. Они в реанимации в тяжелом состоянии. Следственный комитет назвал причиной трагедии «токсическое воздействие неизвестного вещества». Под подозрением продукты из местного магазина, однако среди версий случившегося также роковая случайность: во время готовки семья могла перепутать приправу с отравой для мух.
Умер четвертый ребенок из семьи, которая отравилась во время ужина неизвестным веществом в селе Красная Сопка Красноярского края.
«В ночное время 23 сентября 2024 года скончалась 12-летняя девочка. Следователи и криминалисты краевого СК России продолжают выполнять неотложные следственные действия», — сообщило региональное управление Следственного комитета.
Вся семья почувствовала себя плохо 21 сентября. Накануне вечером двое взрослых и четверо детей поужинали пельменями и курицей из местного магазина. Рано утром на следующий день у всех членов семьи появились признаки кишечного расстройства: тошнота, головокружение, рвота.
Пострадавшие обратились к врачам, но было слишком поздно. В обед двое детей — 6-летняя девочка и 13-летний мальчик — скончались в ближайшей больнице «в результате резкого ухудшения самочувствия», следует из следственных сводок. Остальных санитарная авиация перевезла на лечение в Красноярск. Третий ребенок — 11-летняя девочка — умерла в воскресенье. Четвертый и последний ребенок в семье скончался в ночь на понедельник.
Родители остаются в реанимации в тяжелом состоянии. Мать на девятом месяце беременности.
Токсическое воздействие неизвестного вещества.
Региональный Следственный комитет сообщил, что причиной трагедии стало «токсическое воздействие неизвестного вещества». По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, смерть детей наступила вследствие отравления этим веществом. Для установления точной причины смерти проведут дополнительные исследования.
СК возбудил уголовное дело о производстве, хранении либо сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть более двух лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). В рамках следствия допросили владельца и сотрудников магазина «Олимп», фельдшера Красносопкинской участковой больницы, а также родственников пострадавшей семьи. Все полуфабрикаты и курицу, а также записи с камер наблюдения, установленных в магазине, изъяли для проверки.
Отрава для мух.
Однако дело может быть не в продуктах, считают односельчане отравившейся семьи. Они рассказали журналистам, что ~родители хранили на кухне отраву для мух, которую якобы можно перепутать с приправами~. Продавщица из «Олимпа» отметила, что больше никто из покупателей магазина на самочувствие не жаловался.
В то же время местная жительница Ольга в беседе с «Газетой.Ru» назвала семью благополучной: «Семья благополучная, на учете нигде не состоит. Мать беременная вроде как не работает, а отец в ЖКХ. Дети в школу ходили и на улице постоянно чистые. Отец, бывало, пил пиво, но редко. Не алкаши».