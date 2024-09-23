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Дождь с мокрым снегом прогнозируют в Челябинской области 23 сентября

Днём столбики термометров поднимутся до +13 градусов.

Сейчас в Олбани: +16° 3 м/с 59% 756 мм рт. ст. +15°

В горных районах Челябинской области в понедельник, 23 сентября ожидается дождь с мокрым снегом. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

В области температура воздуха составит от +8 до +13 градусов. Синоптики прогнозируют ветер с порывами до 18 м/с. Местами пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде дождя.

В Челябинске сегодня будет от +10 до +12 градусов, порывы ветра днём могут достигать 16 м/с, возможен слабый дождь.

Отметим, что с 23 сентября семь южноуральских муниципалитетов начнут отопительный сезон. Отопление начнут включать в Верхнем Уфалее и Трёхгорном, а также Ашинском, Каслинском и Нязепетровском районах. Также о запуске котельных с начала этой недели заявили в мэриях Златоуста и Озёрска.