Дождь с мокрым снегом прогнозируют в Челябинской области 23 сентября

Отметим, что с 23 сентября семь южноуральских муниципалитетов начнут отопительный сезон. Отопление начнут включать в Верхнем Уфалее и Трёхгорном, а также Ашинском, Каслинском и Нязепетровском районах. Также о запуске котельных с начала этой недели заявили в мэриях Златоуста и Озёрска.