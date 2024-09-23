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«Не бросать же беднягу»: мэр Чунского района в Иркутской области спас застрявшую в заборе козу

Мэр Чунского района спас застрявшую в заборе козу.

Источник: Комсомольская правда

Забавное видео опубликовал в своем тг-канале мэр Чунского района Николай Хрычев. Градоначальник отправился проверить один из объектов в Парчум, а по дороге заехал в Пионерский, там то и состоялась личная встреча мэра района с козой.

— На детской площадке коза меж прутьев забора застряла. Не знаю, как она умудрилась и сколько просидела в плену. Но не бросать же беднягу на произвол судьбы! — поделился Николай Хрычев.

Тут то и началась увлекательная операция по спасению копытной. Сначала глава пытался вытащить животное руками. Но вскоре стало ясно, что задняя часть туловища не пройдет через прутья. Тогда он решил отогнуть прутья руками и вновь спасти козу не удалось. Тогда было решено прибегнуть к грубой мужской силе. Вооружившись доской мэр разогнул прутья и животное побежало дальше по своим делам.