«Не бросать же беднягу»: мэр Чунского района в Иркутской области спас застрявшую в заборе козу

Забавное видео опубликовал в своем тг-канале мэр Чунского района Николай Хрычев. Градоначальник отправился проверить один из объектов в Парчум, а по дороге заехал в Пионерский, там то и состоялась личная встреча мэра района с козой.
— На детской площадке коза меж прутьев забора застряла. Не знаю, как она умудрилась и сколько просидела в плену. Но не бросать же беднягу на произвол судьбы! — поделился Николай Хрычев.
Тут то и началась увлекательная операция по спасению копытной. Сначала глава пытался вытащить животное руками. Но вскоре стало ясно, что задняя часть туловища не пройдет через прутья. Тогда он решил отогнуть прутья руками и вновь спасти козу не удалось. Тогда было решено прибегнуть к грубой мужской силе. Вооружившись доской мэр разогнул прутья и животное побежало дальше по своим делам.