«Не бросать же беднягу»: мэр Чунского района в Иркутской области спас застрявшую в заборе козу

Тут то и началась увлекательная операция по спасению копытной. Сначала глава пытался вытащить животное руками. Но вскоре стало ясно, что задняя часть туловища не пройдет через прутья. Тогда он решил отогнуть прутья руками и вновь спасти козу не удалось. Тогда было решено прибегнуть к грубой мужской силе. Вооружившись доской мэр разогнул прутья и животное побежало дальше по своим делам.