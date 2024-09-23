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На Южном Урале появились комары, зараженные лихорадкой Западного Нила

Исследователи изловили в Челябинской области сотни комаров, чтобы выяснить, может ли человек сильно заболеть от укуса.

Источник: Комсомольская правда

Ученые занялись поимкой комаров в Челябинской области. Ловушки на назойливых кровососов расставили совсем не потому, что они здорово раздражают своим гудением и укусами. На самом деле исследователи специально приехали из Волгоградского научно-исследовательского противочумного института, чтобы выяснить, как распространяется лихорадка Западного Нила.

Из-за изменения климата заболевание с экзотическим названием стало выходить далеко за пределы своего обычного ареала. Случаи лихорадки были уже и на Кавказе, и в Поволжье, и на Урале.

Возбудитель лихорадки — вирус Западного Нила. Его между собой обычно распространяют птицы и комары. Разносить болезнь могут также клещи. Заразиться после укуса комара может и человек. Он инфекцию уже никому не передаст, зато способен заболеть сам. И тогда — как повезет. Если болезнь пройдет в легкой форме, человек ее даже не заметит. Но в тяжелом случае начинается лихорадка, сыпь, миалгия, головная боль и даже менингит.

Ученые собирали комаров для проверки, в том числе, в нацпарке «Таганай». На заповедной территории отловили 210 комаров шести разных видов.

— На территории национального парка положительных на наличие маркеров вируса лихорадки Западного Нила кровососущих комаров не обнаружено, но РНК вируса выявлена у комаров Culex modestus, отловленных в Кусе, — заключили исследователи.

Южноуральцам рекомендуют пользоваться репеллентами. Отпугивающие насекомых средства избавят от неприятных укусов, а заодно и от возможной инфекции.

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