На Южном Урале появились комары, зараженные лихорадкой Западного Нила

Возбудитель лихорадки — вирус Западного Нила. Его между собой обычно распространяют птицы и комары. Разносить болезнь могут также клещи. Заразиться после укуса комара может и человек. Он инфекцию уже никому не передаст, зато способен заболеть сам. И тогда — как повезет. Если болезнь пройдет в легкой форме, человек ее даже не заметит. Но в тяжелом случае начинается лихорадка, сыпь, миалгия, головная боль и даже менингит.