На Южном Урале появились комары, зараженные лихорадкой Западного Нила

Ученые занялись поимкой комаров в Челябинской области. Ловушки на назойливых кровососов расставили совсем не потому, что они здорово раздражают своим гудением и укусами. На самом деле исследователи специально приехали из Волгоградского научно-исследовательского противочумного института, чтобы выяснить, как распространяется лихорадка Западного Нила.
Из-за изменения климата заболевание с экзотическим названием стало выходить далеко за пределы своего обычного ареала. Случаи лихорадки были уже и на Кавказе, и в Поволжье, и на Урале.
Возбудитель лихорадки — вирус Западного Нила. Его между собой обычно распространяют птицы и комары. Разносить болезнь могут также клещи. Заразиться после укуса комара может и человек. Он инфекцию уже никому не передаст, зато способен заболеть сам. И тогда — как повезет. Если болезнь пройдет в легкой форме, человек ее даже не заметит. Но в тяжелом случае начинается лихорадка, сыпь, миалгия, головная боль и даже менингит.
Ученые собирали комаров для проверки, в том числе, в нацпарке «Таганай». На заповедной территории отловили 210 комаров шести разных видов.
— На территории национального парка положительных на наличие маркеров вируса лихорадки Западного Нила кровососущих комаров не обнаружено, но РНК вируса выявлена у комаров Culex modestus, отловленных в Кусе, — заключили исследователи.
Южноуральцам рекомендуют пользоваться репеллентами. Отпугивающие насекомых средства избавят от неприятных укусов, а заодно и от возможной инфекции.