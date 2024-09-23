Олбани
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму прорабатывают новые транспортные маршруты

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен — РИА Новости Крым. В Крыму прорабатывают новые транспортные маршруты, сейчас их на полуострове 399. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал начальник отдела по работе со СМИ и населением «Крымтроллейбуса» Сергей Петля.

По его словам, в Крыму работает 18 филиалов предприятия.

«В 2018 году, когда только появилась наша автоколонна, у нас было 9 маршрутов, на которых работали 20 автобусов. Сейчас у нас 399 маршрутов, на которых работают 620 автобусов», — отметил начальник отдела.

Недавно был открыт новый маршрут Веселое — Симферополь — Солнечное по Симферопольскому району, рассказал Петля. По его словам, мощностей автопарка предприятия на сегодняшний день хватает.

«Сейчас прорабатываем маршрутную схему в Евпаторию. В основном, у нас пригородные маршруты и социальные. Автопарка на данный момент хватает для новых маршрутов», — отметил он.

Расписание маршрутов меняется, и его возможно поменять в зависимости от предпочтений населения, добавил начальник отдела.

«Например, в Симферополе наши специалисты вместе с общественникам выезжают на остановки, общаются с людьми, выясняют, что люди хотели бы видеть. Потом мы сравниваем возможности, но, поскольку угодить всем невозможно, ориентируемся на нужды большинства. Наше расписание согласовано с администрациями городов и районов, с министерством транспорта», — пояснил он.

Однако дефицит кадров дает о себе знать — в Крыму нехватка водителей автобусов и троллейбусов. Примерно 70 водителей не хватает в одном только Симферополе, сказал Сергей Петля.

«Мы стараемся нивелировать этот дефицит — и обучаем водителей троллейбусов, и переобучаем водителей с категории C на категорию D с последующим трудоустройством», — подытожил начальник отдела.

В Симферополе остро не хватает водителей общественного транспорта, из-за чего 25 машин не могут выйти на маршруты, заявил ранее начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя Георгий Сухацкий.

По его данным, на сегодняшний день государственное предприятие «Крымтроллейбус», которое обязано работать до 22:00—23:00 с интервалом в 20 минут, испытывает дефицит водительского состава.

«Требуется три человека на машину. И у нас на муниципальных маршрутах должна работать 131 машина, а по факту работает 120», — уточнил начальник управления.