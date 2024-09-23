В Крыму прорабатывают новые транспортные маршруты

По его словам, в Крыму работает 18 филиалов предприятия.
«В 2018 году, когда только появилась наша автоколонна, у нас было 9 маршрутов, на которых работали 20 автобусов. Сейчас у нас 399 маршрутов, на которых работают 620 автобусов», — отметил начальник отдела.
Недавно был открыт новый маршрут Веселое — Симферополь — Солнечное по Симферопольскому району, рассказал Петля. По его словам, мощностей автопарка предприятия на сегодняшний день хватает.
«Сейчас прорабатываем маршрутную схему в Евпаторию. В основном, у нас пригородные маршруты и социальные. Автопарка на данный момент хватает для новых маршрутов», — отметил он.
Расписание маршрутов меняется, и его возможно поменять в зависимости от предпочтений населения, добавил начальник отдела.
«Например, в Симферополе наши специалисты вместе с общественникам выезжают на остановки, общаются с людьми, выясняют, что люди хотели бы видеть. Потом мы сравниваем возможности, но, поскольку угодить всем невозможно, ориентируемся на нужды большинства. Наше расписание согласовано с администрациями городов и районов, с министерством транспорта», — пояснил он.
Однако дефицит кадров дает о себе знать — в Крыму нехватка водителей автобусов и троллейбусов. Примерно 70 водителей не хватает в одном только Симферополе, сказал Сергей Петля.
«Мы стараемся нивелировать этот дефицит — и обучаем водителей троллейбусов, и переобучаем водителей с категории C на категорию D с последующим трудоустройством», — подытожил начальник отдела.
В Симферополе остро не хватает водителей общественного транспорта, из-за чего 25 машин не могут выйти на маршруты, заявил ранее начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя Георгий Сухацкий.
По его данным, на сегодняшний день государственное предприятие «Крымтроллейбус», которое обязано работать до
«Требуется три человека на машину. И у нас на муниципальных маршрутах должна работать 131 машина, а по факту работает 120», — уточнил начальник управления.