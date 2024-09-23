В Крыму прорабатывают новые транспортные маршруты

«Например, в Симферополе наши специалисты вместе с общественникам выезжают на остановки, общаются с людьми, выясняют, что люди хотели бы видеть. Потом мы сравниваем возможности, но, поскольку угодить всем невозможно, ориентируемся на нужды большинства. Наше расписание согласовано с администрациями городов и районов, с министерством транспорта», — пояснил он.