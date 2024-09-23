Бойца СВО проводили в последний путь в Усть-Куте

В последний путь в Усть-Куте проводили храброго и смелого военнослужащего, героически защищавшего Родину. Как сообщили в пресс-службе администрации города, боец СВО Роман Красноштанов пал смертью храбрых 15 августа 2024 года.
— С героем просились 17 сентября в Свято Никольском храме, — поделились в администрации.
Героически отдавшему жизнь на благо Родины Роману Красноштанову было всего 34 года.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что два самолета из Москвы и Новосибирска не смогли сесть в Братске из-за непогоды. Судна перенаправили в Иркутск.