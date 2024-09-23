По указу президента РФ жительница Приморья получила звание «Мать-героиня»

Как рассказали в пресс-службе краевого правительства, Ольга Матвеева родила и воспитала 11 детей, которые живут и работают в Приморье. С супругом женщина в браке уже 46 лет, своим бережным отношением к семейным ценностям, заботой друге о друге, они подают окружающим пример: