По указу президента РФ жительница Приморья получила звание «Мать-героиня»

В Приморье три местных жителя получили высшие государственные награды, указ о присвоении которых подписал президент России Владимир Путин. Среди тех, кто получил награды, есть многодетная мама.
Как рассказали в пресс-службе краевого правительства, Ольга Матвеева родила и воспитала 11 детей, которые живут и работают в Приморье. С супругом женщина в браке уже 46 лет, своим бережным отношением к семейным ценностям, заботой друге о друге, они подают окружающим пример:
«В 2007 году были удостоены Благодарственного письма полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе. За образцовое воспитание детей указом Владимира Путина Ольга Петровна присвоено звание “Мать-героиня”, рассказали в краевом правительстве.
Государственные награды получили еще два приморца. Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени достался директору Национального парка «Бикин» Алексею Кудрявцеву, а Орден Дружбы — начальнику отдела Дальневосточной оперативной таможни Сергею Шарамову.