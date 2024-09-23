Омская мэрия объявила о продлении срока действия скидок на оплату проезда

Глава Омска сообщил о продлении акции на скидки на проезд в городском общественном транспорте до 31 декабря. Об этом он написал в своем телеграм-канале после успешных переговоров с руководством Национальной системы платежных карт. «При оплате через систему быстрых платежей пассажиры автоматически получают скидку в размере 8 рублей», — отметил Сергей Шелест.
Пассажиры могут оплатить проезд несколькими способами: отсканировав QR-код с помощью камеры мобильного телефона или приложив смартфон с функцией NFC к специальной метке. Для улучшения условий проезда руководство АО «Пассажирсервис» по поручению мэра проверит работоспособность всех табличек в общественном транспорте и увеличит их количество на городских маршрутах.