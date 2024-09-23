Омская мэрия объявила о продлении срока действия скидок на оплату проезда

Глава Омска сообщил о продлении акции на скидки на проезд в городском общественном транспорте до 31 декабря. Об этом он написал в своем телеграм-канале после успешных переговоров с руководством Национальной системы платежных карт. «При оплате через систему быстрых платежей пассажиры автоматически получают скидку в размере 8 рублей», — отметил Сергей Шелест.