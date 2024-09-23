Глава Самары оценила ход работ в парке «Молодежный»

Глава Самары Елена Лапушкина совместно с главой района и представителями подрядной организации посетила парк «Молодежный». На территории завершают третий этап благоустройства, работы проводят в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», об этом сообщили в городской администрации.
В рамках работ подрядчики обновляют зону входа в парк со стороны улицы Ставропольской. Новая аллея ведет к фонтану. После окончания работ в парке будут доступны три входа. Сейчас подрядчики проводят озеленение, устанавливают лавочки и урны.
Кроме того, уже проведено освещение, установлена вывеска с названием парка, уложена плита и сделан съезд для маломобильных граждан и детских колясок.