Глава Самары оценила ход работ в парке «Молодежный»

В рамках работ подрядчики обновляют зону входа в парк со стороны улицы Ставропольской. Новая аллея ведет к фонтану. После окончания работ в парке будут доступны три входа. Сейчас подрядчики проводят озеленение, устанавливают лавочки и урны.