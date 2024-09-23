Мэрия построит сквер «Победа» в микрорайоне Бумкомбинат

В обосновывающих материалах к заседанию комиссии отмечается, что сквер «Победа» будет состоять из трех участков, предназначенных для аллеи славы, физкультурно-оздоровительного комплекса, парка и лесного массива. В частности, предполагается немного переместить на территории сквера памятник «Сквер памяти в честь 60-летия Победы». В сквере появятся места тихого отдыха, настилы, скамья для тихого отдыха, игровые площадки для детей, сохранится существующая яблоневая аллея. Помимо ФОКа, там обустроят спортплощадку, площадку с тренажерами, трибуны, арт-объект, игровую зону и прочее. В лесном массиве проложат тропу, оборудуют площадку для тренировки домашних животных.