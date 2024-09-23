11 населенных пунктов Хабаровского края останутся без света 24 сентября

Администрация Нанайского муниципального района Хабаровского края информирует жителей о предстоящем отключении электроэнергии. Оно затронет ряд населенных пунктов. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
24 сентября с 14 до 19 часов будет прекращена подача электроэнергии в 11 населенных пунктах. Отключение затронет села Иннокентьевка, Лидога, Нижняя Манома, Троицкое, Джари, Найхин, Даерга, Дада, Гасси, Дубовый Мыс, а также поселок Джонка.
Отключение продлится в течение одного дня. В указанное время жители останутся без электричества. Ожидается, что после 19 часов подача ресурса будет полностью восстановлена.