Олбани
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

11 населенных пунктов Хабаровского края останутся без света 24 сентября

Отключение будет временным и продлится пять часов.

Источник: Reuters

Администрация Нанайского муниципального района Хабаровского края информирует жителей о предстоящем отключении электроэнергии. Оно затронет ряд населенных пунктов. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

24 сентября с 14 до 19 часов будет прекращена подача электроэнергии в 11 населенных пунктах. Отключение затронет села Иннокентьевка, Лидога, Нижняя Манома, Троицкое, Джари, Найхин, Даерга, Дада, Гасси, Дубовый Мыс, а также поселок Джонка.

Отключение продлится в течение одного дня. В указанное время жители останутся без электричества. Ожидается, что после 19 часов подача ресурса будет полностью восстановлена.

ЖКХ