Главу поселения в Боханском районе сняли из-за подлога

В Боханском районе по иску прокуратуры сняли главу поселения. Полномочия уже бывшего градоначальника были досрочно прекращены из-за служебного подлога. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе прокуратуры Иркутской области, в декабре 2023 года главу одного из сел суд признал виновным в совершении служебного подлога.