Главу поселения в Боханском районе сняли из-за подлога

В Боханском районе по иску прокуратуры сняли главу поселения. Полномочия уже бывшего градоначальника были досрочно прекращены из-за служебного подлога. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе прокуратуры Иркутской области, в декабре 2023 года главу одного из сел суд признал виновным в совершении служебного подлога.
— Он внес фиктивные сведения в документацию об использовании земельного участка местным жителем с 1997 года. Приговор вступил в законную силу, что в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» является основанием для досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования, — пояснили правоохранители.
Прокурор направил представление депутатам поселения и иск о досрочном прекращении полномочий в суд. Требования были удовлетворены.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области установили границы более 1,5 тысячи городов, деревень и поселений. Данные были внесены в ЕГРН.