Квартет «Тарские ворота» радует омичей уличным концертом

В день выступления на улице собралось множество любителей музыки, которые активно поддерживали и благодарили музыкантов. Коллектив «Тарские ворота» известен своим обращением к стилю crossover, демонстрируя, как русские народные инструменты могут звучать в различных музыкальных направлениях — это было отражено и в их программе.