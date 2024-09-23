Квартет «Тарские ворота» радует омичей уличным концертом

Квартет «Тарские ворота» продолжил серию уличных концертов в честь юбилея Омской филармонии, выступив под открытым небом на улице Чокана Валиханова, одной из самых живописных и популярных у местных жителей.
В день выступления на улице собралось множество любителей музыки, которые активно поддерживали и благодарили музыкантов. Коллектив «Тарские ворота» известен своим обращением к стилю crossover, демонстрируя, как русские народные инструменты могут звучать в различных музыкальных направлениях — это было отражено и в их программе.
Зрители тепло принимали обработки известных произведений, таких как «Калинка», «Сыпь, Семён», а также отрывок из «Маленькой ночной серенады» Моцарта, «Венгерский танец» Й. Брамса и «Лето» А. Вивальди.
Между классическими шедеврами звучали попурри из популярных фильмов, «Либертанго» А. Пьяцоллы и «Besame Mucho» К. Веласкеза. Следующий открытый концерт, который будет доступен всем желающим, пройдет под управлением маэстро Олега Романова. Он состоится 1 октября в здании железнодорожного вокзала.