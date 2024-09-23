Омский клуб «Авангард» опубликовал обращение Рида Буше к фанатам

Хоккейный клуб «Авангард» опубликовал видеообращение нападающего Рида Буше к болельщикам команды. «Здравствуйте, самые лучшие фанаты! Хочу выразить вам искреннюю благодарность за вашу поддержку в этом сезоне. Я понимаю, что начало сезона было немного неудачным, но мы постараемся внести изменения как можно скорее», — отметил Буше. На данный момент «Авангард» переживает серию из четырёх поражений подряд и отправляется на выездные игры. Команде предстоит встретиться со СКА 23 сентября, затем «Локомотивом» 25 сентября и «Трактором» 27 сентября. В состав на выездные матчи включен и Рид Буше, который в настоящее время проходит реабилитацию после травмы. Хоккеист получил повреждение в первой игре предсезонной подготовки и до сих пор не выходил на лёд в регулярном чемпионате. Хотя он уже возобновил тренировки на льду, сроки его возвращения к игре остаются неопределёнными.