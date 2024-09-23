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«Назвался мэром, отвечай за все!»: застрявшую в заборе козу спас глава Чунского округа Иркутской области

Мэр Чунского района освободил застрявшую в на детской площадке козу.

Источник: Комсомольская правда

Необычная встреча произошла у мэра Чунского района Иркутской области Николая Хрычева во время рабочей поездки. Градоначальник решил посетить один из объектов в селе Парчум, а по дороге заехал в Пионерский. Там то его и поджидала, попавшая в «железную ловушку» белая коза.

— На детской площадке коза меж прутьев забора застряла. Не знаю, как она умудрилась и сколько просидела в плену. Но не бросать же беднягу на произвол судьбы! — мэр Чунского района Николай Хрычев.

Было решено — спасаем! Животное не выглядело сильно откормленным, поэтому изначально мэр пытался вытащить копытное из плена детской площадки собственными силами. Стоит отметить, что попрыгунья даже не сопротивлялась, а мирно наблюдало, как ее вызволят.

— Остановился. Попытался вытащить — бесполезно. Прутья крепкие, руками не разогнуть, — рассказал Николай Хрычев.

После нескольких попыток стало ясно, что вытащить животное будет не просто — слишком большая задняя часть туловища. Тогда в ход пошла грубая сила и подручные средства. Найдя доску попрочнее, градоначальник начал отодвигать прутья и о чудо коза была свободна.

— Убежала, как ни в чем не бывало. Назвался мэром округа, отвечай за все, — поделился Хрычев.

Забавные попытки спасения козы, мэр опубликовал в своем тг-канале. Ролик сразу распространился по просторам интернета, а действия главы района вызвали уважение у жителей Иркутской области.