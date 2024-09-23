«Назвался мэром, отвечай за все!»: застрявшую в заборе козу спас глава Чунского округа Иркутской области

Необычная встреча произошла у мэра Чунского района Иркутской области Николая Хрычева во время рабочей поездки. Градоначальник решил посетить один из объектов в селе Парчум, а по дороге заехал в Пионерский. Там то его и поджидала, попавшая в «железную ловушку» белая коза.