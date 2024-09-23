25 лет назад в Чечне ввели режим КТО и началась вторая чеченская война

«Ладно нас не наградили, но Мусе дать медаль точно должны были, — говорит Алексей Лютых. — Когда я вернулся в Москву, смотрю, ребята все в орденах. Я спросил у одного, за что дали. Оказалось, за организацию помощи при взрыве в Гудермесе. Он на вертолете был. Говорю, так он же не сел. А он мне: “Знаешь, как сложно было его туда отправить?” Никого не обвиняю, но так вот работает система».