О том, как мы перестали спать, но все равно не успеваем жить

Иной раз вглядишься в ситуацию, а человек ишачит и не за дополнительные деньги даже, а из страха показаться не слишком усердным работником. В школе опять же я на таких — да простят меня коллеги — насмотрелась. Иные не то что спать, поесть не успевают. И ведь не прибедняются, не врут. Посмотришь на них: кожа бледная, глаза красные, руки дрожат. Людям бы в отпуск срочно: а они то в комиссии по проверке сочинений, то в жюри на конкурсе чтецов, то едут делегатом на совещание в район, и это все в дополнение к двум учительским ставкам. И ни от чего не могут отказаться. Не знают как. Позиция жертвы. Ну или невроз. Знаю женщину, она на работе так загналась, что ее организм всерьез взбунтовался — год на больничном. А потом вышла на работу и опять стала вкалывать, точно стахановец. Жалуется, что тяжело, плачет, что хочет на пенсию, мечтает с внуками возиться. И высыпаться! Но бросить лямку не может.