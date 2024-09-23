В Челябинске 7,5 тысячи верующих за день приложились к мощам Матроны Московской

В Челябинске около 7,5 тыс. человек за день приложились к ковчегу с частицей мощей святой Матроны Московской. О результатах подсчетов сообщили в Челябинской епархии РПЦ.
Реликвию выставили в Свято-Симеоновском соборе 22 сентября. Сразу же там образовалась очередь из прихожан.
Частица мощей святой останется на Южном Урале до 1 октября. Священники уже решили все это время шесть раз в день читать у мощей акафист.
Ранее в епархии призвали челябинцев не считать святую волшебницей.
Мощи Матроны Московской в Челябинскую область привозят не впервые. Десять лет назад южноуральцы часами стояли в очереди, чтобы попасть к святыне.