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В Челябинске 7,5 тысячи верующих за день приложились к мощам Матроны Московской

Челябинцы выстроились в очередь к ковчегу с частицей мощей святой Матроны Московской.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске около 7,5 тыс. человек за день приложились к ковчегу с частицей мощей святой Матроны Московской. О результатах подсчетов сообщили в Челябинской епархии РПЦ.

Реликвию выставили в Свято-Симеоновском соборе 22 сентября. Сразу же там образовалась очередь из прихожан.

Частица мощей святой останется на Южном Урале до 1 октября. Священники уже решили все это время шесть раз в день читать у мощей акафист.

Ранее в епархии призвали челябинцев не считать святую волшебницей.

Мощи Матроны Московской в Челябинскую область привозят не впервые. Десять лет назад южноуральцы часами стояли в очереди, чтобы попасть к святыне.

религии