В Омске будут судить контрабандистов леса

Согласно данным правоохранительных органов, в период с 2018 по 2020 годы злоумышленники в рамках 122 международных контрактов незаконно переправили через таможенную границу ЕАЭС более 17 тысяч кубометров леса, что оценивается более чем в 150 миллионов рублей.