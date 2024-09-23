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В Омске будут судить контрабандистов леса

Прокуратура утвердила обвинение против жителей за крупномасштабную контрабанду древесины.

Источник: Комсомольская правда

Красноярская транспортная прокуратура завершила расследование уголовного дела в отношении двух жителей Красноярского края, обвиняемых в контрабанде лесоматериалов в крупных масштабах. Третий соучастник группы выделен в отдельное производство.

Согласно данным правоохранительных органов, в период с 2018 по 2020 годы злоумышленники в рамках 122 международных контрактов незаконно переправили через таможенную границу ЕАЭС более 17 тысяч кубометров леса, что оценивается более чем в 150 миллионов рублей.

Как сообщается, в таможенные декларации были внесены ложные сведения о производителях древесины, что стало частью их схемы.

Уголовное дело двух подельников направлено в Куйбышевский районный суд Омска, в то время как дело третьего участника преступной группы находится на рассмотрении в суде.