В Омске будут судить контрабандистов леса

Красноярская транспортная прокуратура завершила расследование уголовного дела в отношении двух жителей Красноярского края, обвиняемых в контрабанде лесоматериалов в крупных масштабах. Третий соучастник группы выделен в отдельное производство.
Согласно данным правоохранительных органов, в период с 2018 по 2020 годы злоумышленники в рамках 122 международных контрактов незаконно переправили через таможенную границу ЕАЭС более 17 тысяч кубометров леса, что оценивается более чем в 150 миллионов рублей.
Как сообщается, в таможенные декларации были внесены ложные сведения о производителях древесины, что стало частью их схемы.
Уголовное дело двух подельников направлено в Куйбышевский районный суд Омска, в то время как дело третьего участника преступной группы находится на рассмотрении в суде.