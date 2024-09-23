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Минусовые температуры придут в Красноярск к концу рабочей недели

Погода начнет портиться с 24 сентября.

Погода в Олбани: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц

Бабье лето покидает Красноярск. Сегодня, 23 сентября, в городе еще будет совсем тепло — около +20 градусов, а с завтрашнего дня дневные температуры начнут понижаться.

Самыми холодными днями, по данным Гидрометцентра, станут четверг и пятница: около +6 градусов днем и около ноля — ночью. А в ночь на субботу и вовсе ожидаются заморозки до −2 градусов.

Похолодание будет сопровождаться пасмурным небом, дождями.

Напомним, на минувшей неделе синоптики прогнозировали, что с 25 сентября в Красноярске уже может пойти мокрый снег.