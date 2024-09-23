Олбани
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске после рейда полиции из России выдворят очередных мигрантов

На этот раз под выдворение попали 10 иностранцев, находящихся в России нелегально.

В Иркутске полицейские провели рейд по выявлению нелегальных мигрантов. Об этом сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

Рейд провели на территории плодоовощной базы. Полицейские проверили документы у 156 мигрантов. В отношении 14 из них были составлены административные протоколы. 10 мигрантов выдворят из России.

Также в рейде участвовали сотрудники ДПС. Они составили 19 протоколов, в том числе за тонированные стекла и езду без прав. Один из автомобилей имел наклейку с атрибутикой, используемой в криминальной среде. Водителя привлекут к ответственности за демонстрацию экстремистской символики.