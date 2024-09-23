Уровень заболеваемости ОРВИ в НСО резко возрос на 77,5%

Анохина отметила, что также наблюдается увеличение числа вызовов скорой помощи на 7%, что связано с ростом заболеваемости. Она добавила, что в основном в области регистрируются легкие формы заболевания, и резерва коечного фонда для оказания помощи больным достаточно. Период ожидания в поликлиниках не превышает норму для пациентов.