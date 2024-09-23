Уровень заболеваемости ОРВИ в НСО резко возрос на 77,5%

Заместитель министра здравоохранения региона Татьяна Анохина сообщила, что за 38-ю неделю было зарегистрировано 21 668 случаев ОРВИ, по сравнению с 16 533 случаями на предыдущей неделе. Таким образом, рост составил 77,5%, а в Новосибирске заболеваемость увеличилась на 83%.
Анохина отметила, что также наблюдается увеличение числа вызовов скорой помощи на 7%, что связано с ростом заболеваемости. Она добавила, что в основном в области регистрируются легкие формы заболевания, и резерва коечного фонда для оказания помощи больным достаточно. Период ожидания в поликлиниках не превышает норму для пациентов.
Министр образования региона Мария Жафярова сообщила, что из-за роста заболеваемости ОРВИ на карантин ушли четыре школы. Она уточнила, что приостановили свою деятельность четыре общеобразовательные организации, что затронуло 865 детей.