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Транспортные ограничения сняли на улице Белинского

Речь идет о перекрестке с улицей Ошарской.

Источник: ЦРТС Нижегородской области

В Нижнем Новгороде сняли дорожные ограничения на улице Белинского в районе пересечения с улицей Ошарской. Об этом сообщает Центр развития транспортных систем Нижегородской области.

— На участке улицы Белинского до Ашхабадской улицы движение открыто в обе стороны по две полосы. Ограничение сохраняется на участке улицы Белинского от улицы Ломоносова до Ашхабадской (по междупутью), — уточнили в ведомстве.

В связи с этим автобусы и маршрутки, которые на время проведения работ ехали по улице Невзоровых и выезжали около оперного театра, теперь следуют по Белинского в обе стороны.

Напомним, здесь проходит масштабная реконструкция трамвайных путей в рамках модернизации инфраструктуры электротранспорта. Всего в Нижнем Новгороде планируется заменить порядка 150 км путей.