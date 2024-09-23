Транспортные ограничения сняли на улице Белинского

В Нижнем Новгороде сняли дорожные ограничения на улице Белинского в районе пересечения с улицей Ошарской. Об этом сообщает Центр развития транспортных систем Нижегородской области.
— На участке улицы Белинского до Ашхабадской улицы движение открыто в обе стороны по две полосы. Ограничение сохраняется на участке улицы Белинского от улицы Ломоносова до Ашхабадской (по междупутью), — уточнили в ведомстве.
В связи с этим автобусы и маршрутки, которые на время проведения работ ехали по улице Невзоровых и выезжали около оперного театра, теперь следуют по Белинского в обе стороны.
Напомним, здесь проходит масштабная реконструкция трамвайных путей в рамках модернизации инфраструктуры электротранспорта. Всего в Нижнем Новгороде планируется заменить порядка 150 км путей.