В Таганроге начался сбор желудей под Петровским дубом

В Таганроге начался сбор желудей в роще «Дубки». Об этом сообщили на официальной странице проекта «Дубки — роща Петра и моя».
Волонтеры называют эту акцию «Четвертая волна» — это четвертая масштабная посадка дубов за всю истории рощи. Саженцы вырастят из желудей дуба-патриарха Кирилла, который сажали в этой рощи еще при Петре I, в 1700-х годах. Растение пытались искоренить турки в 1711 году, затем рощу уничтожали фашисты во время оккупации. Однако могучее дерево пережило все напасти. Даже в постсоветский период, когда за дубами никто не ухаживал, он выстоял.
В 2024 году дуб Кирилл вылечили от болезни. Дерево дало небывалый урожай: к концу октября ожидается порядка 350 килограммов желудей. Волонтеры уже собирают плоды. Скоро в роще «Дубки» появится палатка, куда их будут складывать. Принять участие может любой желающий.
В планах — высадить примерно пять тысяч саженцев в «школке», еще пять тысяч раздадут участникам акции, собравшим по пять килограммов желудей. Им дадут коробку для проращивания, которая даст 7−10 саженцев уже следующей весной (март 2025-го). Высаживать их можно и на своих участках, и передать для рощи.