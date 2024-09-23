В Таганроге начался сбор желудей под Петровским дубом

Волонтеры называют эту акцию «Четвертая волна» — это четвертая масштабная посадка дубов за всю истории рощи. Саженцы вырастят из желудей дуба-патриарха Кирилла, который сажали в этой рощи еще при Петре I, в 1700-х годах. Растение пытались искоренить турки в 1711 году, затем рощу уничтожали фашисты во время оккупации. Однако могучее дерево пережило все напасти. Даже в постсоветский период, когда за дубами никто не ухаживал, он выстоял.