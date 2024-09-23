Стало известно, как идет строительство дороги к Шуховской башне

«Вероятно, это скажется и на качестве услуг ресурсоснабжающих компаний, и на безаварийности, и на удобстве эксплуатации. Может, не стоило так протестовать против строительства дороги, а нужно было просто узаконить подключения?» — отметил глава Дзержинска.