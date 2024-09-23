Стало известно, как идет строительство дороги к Шуховской башне

Глава Дзержинска Иван Носков рассказал в своем Telegram-канале о строительстве дороги к Шуховской башне.
Под дорогой уже поменяли все коммуникации — водопровод, канализацию, газ и электричество, что повысит их надежность и долговечность.
В процессе работ, по словам Ивана Носкова, обнаружили много незаконных подключений к сетям и ликвидировали все врезки.
«Вероятно, это скажется и на качестве услуг ресурсоснабжающих компаний, и на безаварийности, и на удобстве эксплуатации. Может, не стоило так протестовать против строительства дороги, а нужно было просто узаконить подключения?» — отметил глава Дзержинска.
Кроме дороги к Шуховской башне в Дзержинске реализуют еще два крупных проекта — реконструкцию дороги по проспекту Ленина и строительство объездной дороги в поселках к «Тандеру».
Работы на проспекте Ленина завершаются, остались небольшие участки и тротуары. Впервые при работах использовали технологию «чистое небо», убрав провода под землю.
При строительстве объездной дороги в городе химиков наткнулись на новые грунты, которые не были учтены при проектировании. Подрядчик оперативно нашел решение: на некоторых участках уложили геотекстиль повышенной плотности, а местами использовали технологию «замещения» торфа на песок. Работы продолжаются, часть дороги уже в асфальте.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что подсветку Шуховской башни отремонтируют после удара молнии до 19 сентября.