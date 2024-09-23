«Обойдется без существенных осадков»: Синоптик Михаил Леус рассказал о погоде в Петербурге 23 сентября

Осень довольно робко пришла в Петербург. Только сегодня, 23 сентября, город почувствовал первые заморозки, а местные жители вспомнили о теплых куртках, а кто-то — о шапках. Погоду будет формировать северо-западная периферия медленно уходящего антициклона, поэтому небо немного затянут облака, но существенных осадков не прогнозируется. Об этом в своем Telegram-канале сообщил синоптик Михаил Леус.