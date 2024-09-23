«Обойдется без существенных осадков»: Синоптик Михаил Леус рассказал о погоде в Петербурге 23 сентября

Осень довольно робко пришла в Петербург. Только сегодня, 23 сентября, город почувствовал первые заморозки, а местные жители вспомнили о теплых куртках, а кто-то — о шапках. Погоду будет формировать северо-западная периферия медленно уходящего антициклона, поэтому небо немного затянут облака, но существенных осадков не прогнозируется. Об этом в своем Telegram-канале сообщил синоптик Михаил Леус.
— Столбик термометра в Северной столице будет показывать от +14 до +16 градусов, в соседнем регионе — Ленинградской области — от +12 до +17 градусов. Ветер подует юго-восточный, его порывы могут достигать от трех до восьми метров в секунду, — рассказал синоптик.
Леус обратил внимание, что атмосферное давление в течение дня будет падать. Оно составит 763 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.
Завтра, 24 сентября, воздух прогреется до +20 градусов. Дождей не ожидается.
Напомним, на прошлой неделе город окутал густой туман. Прозрачная дымка практически полностью скрыла из виду «Лахта Центр».