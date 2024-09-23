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«Обойдется без существенных осадков»: Синоптик Михаил Леус рассказал о погоде в Петербурге 23 сентября

Синоптик Леус прогнозирует в Петербурге до +16 градусов.

Сейчас в Олбани: +16° 2 м/с 59% 756 мм рт. ст. +15°
Источник: Комсомольская правда

Осень довольно робко пришла в Петербург. Только сегодня, 23 сентября, город почувствовал первые заморозки, а местные жители вспомнили о теплых куртках, а кто-то — о шапках. Погоду будет формировать северо-западная периферия медленно уходящего антициклона, поэтому небо немного затянут облака, но существенных осадков не прогнозируется. Об этом в своем Telegram-канале сообщил синоптик Михаил Леус.

— Столбик термометра в Северной столице будет показывать от +14 до +16 градусов, в соседнем регионе — Ленинградской области — от +12 до +17 градусов. Ветер подует юго-восточный, его порывы могут достигать от трех до восьми метров в секунду, — рассказал синоптик.

Леус обратил внимание, что атмосферное давление в течение дня будет падать. Оно составит 763 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

Завтра, 24 сентября, воздух прогреется до +20 градусов. Дождей не ожидается.

Напомним, на прошлой неделе город окутал густой туман. Прозрачная дымка практически полностью скрыла из виду «Лахта Центр».