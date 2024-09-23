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Дрозденко показал храм, в котором венчался со своей супругой

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко опубликовал в соцсетях фото с традиционным пожеланием доброй недели.

Глава региона поделился фотографиями храма в деревне Сторожино. По его словам, именно здесь он венчался со своей супругой Ириной. Храм во имя Святого Николая Чудотворца бывшего Николо-Стороженского мужского монастыря выглядит практически как кафедральный собор.

«Причина такого широкого строительства — в меценатстве. Средства на храм по легенде XVI века были пожертвованы раскаявшимся ушкуйником (разбойником) Кудеяром, в иночестве Киприаном».

отметил Дрозденко

Губернатор добавил, что последнюю реставрацию храма начали в 2000-е годы также с помощью добровольных жертвователей.