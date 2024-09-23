Дрозденко показал храм, в котором венчался со своей супругой

Глава региона поделился фотографиями храма в деревне Сторожино. По его словам, именно здесь он венчался со своей супругой Ириной. Храм во имя Святого Николая Чудотворца бывшего Николо-Стороженского мужского монастыря выглядит практически как кафедральный собор.