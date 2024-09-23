В день начала отопления в домах Омска заявлено о сотнях повреждений на теплосетях

Вместе с тем, «Тепловая компания» сообщила о трех сотнях повреждений на сетях.
«По данным на 8.00, на 367 объектах, подключенных к сетям АО “Тепловая компания”, нет горячего водоснабжения. На сетях зафиксировано 331 повреждение», — уточнили в компании.
Сообщается об устранении повреждений по следующим адресам:
ул. Спортивный проезд, 1, ул. 1 Северная-Осоавиахимовская, 48, ул. Круговая, 8а, ул. Школьная, 2, ул. Силина, 1а, 2, 2а, ул. 30 лет Профсоюзов, 118, ул. Нефтезаводская, 37, ул. Старозагородная роща, 8, пр. Маркса, 50а, 43, Иртышская набережная, 48, пр. Космический 37, 105, ул. Ипподромная, 1, б. Зеленый, 4, ул. 10 лет Октября, 187−189, ул. Маяковского, 4, ул. Пушкина, 136−138, ул. Мамина-Сибиряка, 15, ул. 5 Кордная, 19, ул. Серова, 5, ул. Юбилейная, 3. понедельник, 23 сентября 2024 года, в дома Омска.
Однако по состоянию на сегодняшний день, как уточнили в "Тепловой компании, продолжаются ремонтные работы по следующим адресам:
Центральный теплоэнергетический округ:
- ул. 10 лет Октября, 187−189
- ул. Пушкина, 128
- ул. Циолковского, 6/1
- ул. Гусарова, 24−26
- ул. Спортивный проезд, 1.
Советский теплоэнергетический округ:
- ул. Энтузиастов, 13
- ул. 22 Апреля, 28
- ул. Нефтезаводская, 23.
Ленинский теплоэнергетический округ:
- пр. Космический, 18б
- 16 Военный городок, 426
- пр. Маркса, 60, 80
- ул. 3 Станционная, 71
- ул. 3 Железнодорожная, 11
- ул. Стальского, 9.
Кировский теплоэнергетический округ:
- пос. Входной, 22
- ул. Дмитриева, 15/1.
Также ведется капитальный ремонт теплосетей по следующим адресам:
- микрорайон «Золотые купола»
- котельная п. Черемушки
- п. Крутая горка.