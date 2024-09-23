Олбани
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отключения горячей воды в центре Волгограда перенесли на октябрь

Без горяченькой сидят жители Тракторозаводского и Краснооктябрьского, ждут отключения и Ворошиловский район.

Источник: Комсомольская правда

Сентябрьское отключение горячей воды из-за проведения плановых ремонтных работ в Центральном районе Волгограда снова перенесли, на этот раз на октябрь. Обходиться без удобств придется с 1 по 3 октября 2024.

Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на «Концессии теплоснабжения», на этой неделе с 25 по 27 сентября 2024 года ГВС отключат на шести улицах в Ворошиловском районе областной столицы. До 3 октября будут купаться в тазиках тысячи жителей Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов, которые уже неделю сидят без горячей воды.

ЖКХ