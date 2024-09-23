Отключения горячей воды в центре Волгограда перенесли на октябрь

Сентябрьское отключение горячей воды из-за проведения плановых ремонтных работ в Центральном районе Волгограда снова перенесли, на этот раз на октябрь. Обходиться без удобств придется с 1 по 3 октября 2024.
Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на «Концессии теплоснабжения», на этой неделе с 25 по 27 сентября 2024 года ГВС отключат на шести улицах в Ворошиловском районе областной столицы. До 3 октября будут купаться в тазиках тысячи жителей Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов, которые уже неделю сидят без горячей воды.