Отключения горячей воды в центре Волгограда перенесли на октябрь

Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на «Концессии теплоснабжения», на этой неделе с 25 по 27 сентября 2024 года ГВС отключат на шести улицах в Ворошиловском районе областной столицы. До 3 октября будут купаться в тазиках тысячи жителей Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов, которые уже неделю сидят без горячей воды.