В Ростовской области температура воздуха понизится до +2 градусов

В ближайшие ночи температура воздуха в отдельных территориях Ростовской области опустится до 0 и +2 градусов. При этом в среднем по региону в темное время суток будет от +10 до +17, отмечают донские синоптики.
24 сентября: местами возможен дождь. Ветер будет восточным и северо-восточным 6−11 м/с, иногда с порывами до 12−14 м/с. Ночью ожидается +12−17, местами до +6, а в крайних северных районах до +2. Днем столбики термометров установятся в районе +18−23 градусов, в некоторых местах будет до +28.
25 сентября: существенных осадков не ожидается. Ветер также будет восточным и северо-восточным 6−11 м/с, временами с порывами до 12−14 м/с. Ночью обещают до +10−15, местами до +4, по северу до 0. Днем — около +16−21, местами до +26 градусов.