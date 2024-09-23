В Самарской области программисты могут зарабатывать от 400 тысяч рублей в месяц

В топе на первом месте программист 1С. Специалисты предлагают зарплату от 400 тысяч рублей, на втором месте — технический директор, сотрудник может зарабатывать до 400 тысяч рублей. Также в рейтинг попали: врач-стоматолог-ортопед, директор по персоналу, разработчики, начальник управления по правовым вопросам и операционный директор ресторанной группы, отмечают аналитики.