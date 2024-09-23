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В Самарской области программисты могут зарабатывать от 400 тысяч рублей в месяц

В Самарской области представили самые оплачиваемые вакансии сентября.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области специалисты проанализировали рынок труда и представили рейтинг самых оплачиваемых вакансий сентября. Об этом сообщили представители сервиса hh.ru.

В топе на первом месте программист 1С. Специалисты предлагают зарплату от 400 тысяч рублей, на втором месте — технический директор, сотрудник может зарабатывать до 400 тысяч рублей. Также в рейтинг попали: врач-стоматолог-ортопед, директор по персоналу, разработчики, начальник управления по правовым вопросам и операционный директор ресторанной группы, отмечают аналитики.

Специалисты также отмечают, что в регионе количество вакансий с заработной платой от 155 тысяч рублей составляет 11% от общего числа. Чаще всего самые высокие зарплаты предлагают менеджерам по продажам.