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В Иркутской области более 18 тысяч жителей получили свидетельство пенсионера

Такое количество оформило документ только с начала 2024.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутской области с начала 2024 года свидетельство пенсионера оформили более 18 тысяч жителей. Его можно получить сразу после назначения пенсии. Такой документ дает право на льготы и скидки, например в общественном транспорте, магазинах, аптеках, культурных учреждениях.

— Жителям Иркутской области не нужно менять ранее выданные пенсионные удостоверения на свидетельства пенсионера нового образца. Они остаются действительными в течение всего срока, на который установлена пенсия, — пояснил управляющий отделением Социального фонда по Иркутской области Алексей Макаров.

Что получить свидетельство надо обратиться в службу по работе с клиентами с необходимым пакетом документов (паспорт и фото без светлого угла 21×30 мм). Свидетельство будет готово сразу в момент обращения.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подвел итоги визита в Качугский район.