В Иркутской области более 18 тысяч жителей получили свидетельство пенсионера

В Иркутской области с начала 2024 года свидетельство пенсионера оформили более 18 тысяч жителей. Его можно получить сразу после назначения пенсии. Такой документ дает право на льготы и скидки, например в общественном транспорте, магазинах, аптеках, культурных учреждениях.