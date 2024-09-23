ИИ помог рентгенологам Москвы обработать 13 млн исследований

«Внедренные в 2020 году сервисы сегодня играют важную роль в анализе медицинских изображений. С 2023 года они работают в тарифе ОМС с маммографией как второе мнение, с мая этого года в экспериментальном режиме автономно определяют норму в исследованиях флюорографии и рентгенографии грудной клетки», — рассказала вице-мэр.